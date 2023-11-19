Інженери, військові фахівці, STEM випускники: які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні — Finance.ua

Інженери, військові фахівці, STEM випускники: які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні Вчора 12:28 — Особисті фінанси

Інженери, військові фахівці, STEM випускники: які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні

У наступні 10 років найбільш затребуваними будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу (ОПК) та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на міжнародному форумі «Людський капітал: навички для майбутнього».

Читайте також Представники яких професій мають найбільші труднощі з працевлаштуванням

«Ми вже сформували своє враження і свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть ключові навички, спеціальності та професії в наступні 10 років… Ми доходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика)», — сказала вона.

Крім цього, за словами Бережної, будуть потрібні медичні працівники, включно з реабілітологами та психологами, фахівці енергетичної галузі, фахівці з публічної політики та фахівці будівельної галузі, зокрема архітектори, проєктувальники, інженери.

«Сьогодні 6,2 млн українців залишаються за кордоном, 5 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Після завершення війни ми будемо мати понад 1,5 млн ветеранів та ветеранок і близько 3 млн осіб з інвалідністю, в тому числі з ампутацією. Відповідно, ця ситуація спонукає нас шукати особливі рішення для ринку праці, до яких раніше ми не вдавалися. І Міністерство економіки працює над тим, щоб скласти уявлення про те, які навички і які професії будуть нам потрібні для відновлення», — зазначила Бережна.

Довідка Finance.ua:

раніше Урядовий кур'єр повідомляв, що нині найзатребуваніші робітничі професії: прибиральник, охоронець, бармен або бариста (що свідчить про відновлення ринку громадського харчування), комплектувальник;

серед інтелектуальних професій, як і на початку літа найбільш затребувані логісти, маркетологи, проджект-менеджери, лікарі, ветеринарні лікарі, фармацевти, вчителі шкіл та середніх закладів освіти і, зрозуміло, фахівці військового напряму;

Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Потреба зростатиме щороку;



за даними OLX Робота, на українському ринку праці у вересні найзатребуванішою професією став продавець. Кількість оголошень про роботу становить 11 706, рівень медіанної заробітної плати — 13 500 грн/міс.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.