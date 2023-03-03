Інвестори з рф не можуть отримати виплати за євробондами білорусі — Finance.ua

Інвестори з рф не можуть отримати виплати за євробондами білорусі Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Інвестори з рф не можуть отримати виплати за євробондами білорусі

російські інвестори не можуть отримати виплати за єврооблігаціями білорусі. Обсяг недоотриманих платежів оцінюється у $500 млн.

Про це пише «Коммерсант» із посиланням на місцевих інвестиційних банкірів.

У російській Асоціації власників облігацій (АВО) зауважили, що точну цифру назвати важко, оскільки Мінфін білорусі не має всіх реєстрів кінцевих власників євробондів.

Міністерство фінансів білорусі 28 лютого погасило євробонди країни на $800 млн, водночас за ними було виплачено купон на $27,5 млн. Також наприкінці лютого відбулися купонні виплати за трьома випусками на $57,2 млн.

Наразі в обігу залишаються чотири випуски білоруських євробондів обсягом $2,45 млрд. Вони розміщувалися у 2017−2022 роках, їхніми андеррайтерами були Citibank та Raiffeisen Bank International (RBI).

У Мінфіні рф заявили, що "порядок перерахування коштів за цінними паперами білорусі регулюється законом цієї країни, а також емісійною документацією випусків цінних паперів і знаходиться поза регулюванням російського законодавства.

При цьому у квітні минулого року через санкції Нацбанк білорусі ухвалив рішення про виплату зобов’язань за єврооблігаціями у білоруських рублях, а міжнародні банки, які обслуговували платежі за цими паперами, припинили це робити. Відтак, виплати здійснюються окремий банківський рахунок, відкритий в Бєларусьбанку.

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Згідно з запровадженими владою білорусі правилами, щоб отримати виплати, необхідно відкрити рахунок у білоруському банку та виконати низку інших формальностей.

Проте відкрити рахунок у білоруському банку можна лише за особистим зверненням, зауважує адвокат Балтійської колегії адвокатів ім. Анатолія Собчака Олена Менде.

«Крім того, при взаємодії з депозитарієм, особливо якщо представлені документи іноземного походження або є сумніви щодо правильності заповнення будь-яких граф, заяви можуть розглядатися дуже довго», — уточнила вона.

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У результаті процес може завершитися відмовою тільки через те, що оперативне тлумачення норм відсутнє на рівні держрегулювання, а досвіду подібних операцій немає, додала юрист.

В АВО стверджують, що зараз Мінфін білорусі знаходиться на стадії формування нового порядку ідентифікації інвесторів та отримання ними виплат, оскільки його колишні інструкції втратили актуальність.

Проте, як зазначили в асоціації, низка інвесторів повністю виконала умови (вони надали виписки, відкрили рахунок у білоруському банку тощо), але виплат так і не отримали.

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