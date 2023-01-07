Майно іноземних інвесторів у білорусі експропріюють — Finance.ua
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Майно іноземних інвесторів у білорусі експропріюють

Світ
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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав указ, який визначає порядок експропріації майна іноземних фізичних та юридичних осіб.
Згідно з документом, власність іноземних інвесторів може бути вилучена на користь білоруської держави через «недружні дії», пише російський Коммерсант.
При цьому перелік таких «недружніх дій» у документі не наводиться.
В указі уточнюється, що влада білорусі планує вилучати гроші, цінні папери, майнові права та «інше майно», що належить іноземним громадянам та компаніям. Необхідність таких заходів пояснюється «загрозами національним інтересам» білорусі.
Нагадаємо, Центральний банк росії вважає малоймовірним повернення заблокованих за кордоном через санкції активів російських банків.
«Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що з юридичної точки зору вони поки не конфісковані», — зазначається у документі.
Банк росії пояснив відсутність у регулюванні особливих підходів щодо заблокованих активів тим, що «ця проблема в подібних масштабах є новою для банків».
З огляду на це ЦБ рф планує надати банкам розстрочку на 10 років — до кінця 2032 року — для створення резервів на можливі втрати за повністю заблокованими активами.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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