Імпортозамістили: фейкова "IKEA" з білорусі заходить на російський ринок — Finance.ua
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Імпортозамістили: фейкова "IKEA" з білорусі заходить на російський ринок

Фондовий ринок
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Білоруська компанії Swed House, яка займається продажем підробок на товари від шведської компанії IKEA, відкриється в росії.
Імпортозамістили: фейкова "IKEA" з білорусі заходить на російський ринок
Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, Російський союз торгових центрів підписав угоду про співпрацю з білоруською компанією Swed House.
Інформують, що до кінця 2023 року в Москві може відкритися до 10 магазинів Swed House, а в найближчі роки — до 50 по всій росії.
Примітно, що ця білоруська компанія не просто займається продажем товарів для дому, які зовні схожі на товари IKEA, але і намагається обманом змусити покупців думати, що продукція оригінальна. Наприклад, хоча, вочевидь, до шведського меблевому гіганта білоруська компанія стосунку не має, вона не соромлячись вказує на своєму логотипі «Шведский дом IKEA».

Довідка Finance.ua:

  • У червні 2022 року одна з найбільших торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому IKEA оголосила про повний вихід з росії через повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну.
  • Залишки товарів були розпродані, після чого магазини закрилися. Напередодні закриття росіяни кинулися в магазини і влаштовували там справжні битви за меблі та товари для дому.
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За матеріалами:
УНІАН
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