Центробанк білорусі виключає євро з кошика валют — Finance.ua

Центробанк білорусі виключає євро з кошика валют Сьогодні 10:43 — Валюта

Центробанк білорусі виключає євро з кошика валют

Національний банк білорусі виключає євро з кошика валют з 12 грудня. Його частку замінять російським рублем.

Про це пише Наша Ніва з посиланням на заяву Центробанку рб.

У Нацбанку білорусі пояснили виключення євро з валютного кошика збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі з рф та Китаєм і розширенням використання валют цих країн у зовнішньоторговельних операціях, а також одночасним скороченням торгівлі з країнами ЄС та розрахунків у євро.

«У цих умовах змінилася структура торгових операцій ВАТ „Білоруська валютно-фондова біржа“. Відбулося зростання обсягів операцій з російським рублем та їх частки в загальному обсязі операцій фондового ринку при одночасному зменшенні обсягу та питомої ваги операцій з євро», — заявили у Центробанку.

Після виключення євро з кошика валют частка російського рубля займе 60%, долара — 30%, китайського юаня — 10%.

З 15 липня 2022 року кошик валют був таким: російський рубль — 50%, долар — 30%, євро — 10%, китайський юань — 10%.

«Водночас торги євро на білоруській валютно-фондовій біржі триватимуть, а офіційний курс білоруського рубля до євро буде визначатися на основі інформації про крос-курс євро до долара на міжнародних фінансових ринках», — заявили в регуляторі.

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