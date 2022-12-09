Центробанк білорусі виключає євро з кошика валют — Finance.ua

Центробанк білорусі виключає євро з кошика валют
Національний банк білорусі виключає євро з кошика валют з 12 грудня. Його частку замінять російським рублем.
Про це пише Наша Ніва з посиланням на заяву Центробанку рб.
У Нацбанку білорусі пояснили виключення євро з валютного кошика збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі з рф та Китаєм і розширенням використання валют цих країн у зовнішньоторговельних операціях, а також одночасним скороченням торгівлі з країнами ЄС та розрахунків у євро.
«У цих умовах змінилася структура торгових операцій ВАТ „Білоруська валютно-фондова біржа“. Відбулося зростання обсягів операцій з російським рублем та їх частки в загальному обсязі операцій фондового ринку при одночасному зменшенні обсягу та питомої ваги операцій з євро», — заявили у Центробанку.
Після виключення євро з кошика валют частка російського рубля займе 60%, долара — 30%, китайського юаня — 10%.
З 15 липня 2022 року кошик валют був таким: російський рубль — 50%, долар — 30%, євро — 10%, китайський юань — 10%.
«Водночас торги євро на білоруській валютно-фондовій біржі триватимуть, а офіційний курс білоруського рубля до євро буде визначатися на основі інформації про крос-курс євро до долара на міжнародних фінансових ринках», — заявили в регуляторі.
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