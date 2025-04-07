Іноземні банки за понад пів року не відкрили жодної філії в росії — Finance.ua

Іноземні банки за понад пів року не відкрили жодної філії в росії Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Можливість відкрити філію в росії для іноземних банків з’явилася у вересні 2024 році, проте відтоді жодної філії так і не було створено.

Про це повідомила голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна, передає The Moscow Times.

«Коли вони відкриються, це буде видно. Деякі переговори, взаємодія йде. Напевно, зараз передчасно розкривати інформацію», — сказала Набіулліна.

Центробанк росії завжди був проти того, щоб у росії працювали філії іноземних банків, тому що не може їх контролювати. Але в середині минулого року санкції проти «московської біржі» різко ускладнили проведення розрахунків у зовнішній торгівлі.

Після цього було ухвалено закони, що легалізували альтернативні способи розрахунків, з-поміж іншого в криптовалютах. Серед цих заходів був і дозвіл відкривати філії.

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Однак у роботі філій є обмеження: вони можуть обслуговувати лише бізнес (юросіб та індивідуальних підприємців), фізособам вони можуть лише міняти валюту та робити грошові перекази — відкривати рахунки в них росіянам не можна.

ЦБ росії отримав право призначати у філії своїх представників, які можуть брати участь у нарадах, що стосуються управління роботою філії, отримувати документи та інформацію про її банківську діяльність, вимагати інформацію про угоди та операції.

Мінімум половина співробітників філії іноземного банку мають бути росіянами. Відкривати філії можуть лише банки, які пропрацювали у себе вдома хоча б три роки і мають кредитний рейтинг не нижче встановленого Центробанком рф.

Філії також повинні дотримуватися російських антисанкційних законів.

Раніше повідомлялося, що труднощі росії в розрахунках у зовнішній торгівлі зростають, незважаючи на «винахідливість» російського бізнесу. Так, у січні російські імпортери не змогли оплатити поставки товарів на суму до $5,4 млрд. На стільки за місяць зросли зовнішні зобов’язання, і це сталося «в основному внаслідок зміни заборгованості за незавершеними зовнішньоторговельними розрахунками».

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків «Газпромбанк» та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору рф.

За минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери — повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов’язання росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).

На початку цього року стало відомо, що зростання неплатежів через проблеми, що накопичуються в російській економіці, високі відсоткові ставки й труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі змушує бізнес у росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою.

У листопаді минулого року повідомлялося, що посилення вимог іноземних банків, що обернулося тривалими затримками та відмовами в оформленні платежів для російських компаній, змушує деяких повертатися до бартерних угод, які загрожують падінням зборів до бюджету рф.

Міністерство фінансів США 12 червня 2024 року внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній. У тому числі США запровадили санкції проти «московської біржі», вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк рф почав встановлювати курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Після цього валютний ринок «московської біржі», колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трлн руб., змушений торгувати єдиною доступною валютою — китайським юанем.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем — китайські банки, які продовжують працювати з росією, — пішли з «московської біржі».

У середині жовтня заступник міністра фінансів рф Алексєй Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.

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