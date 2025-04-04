У росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів — Finance.ua
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У росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів

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У росії фіксують кризу на ринку вантажоперевезень: у січні-березні з галузі пішла кожна п’ята транспортна компанія.
Про це повідомили «Известиям» в асоціації «АвтоГрузЭкс», пише The Moscow Times.
У «Грузавтотранс» заявили, що близько 30% російських транспортників зупинили бізнес через борги і неможливість оплачувати лізингові платежі.
Кількість вилучених вантажівок у компаній зросла більш ніж удвічі порівняно з початком 2024 року, а до кінця року кількість представників галузі може скоротитися на 10−15%, зазначили в ГК «Альфа-Лізинг».
Основні проблеми перевізників — падіння цін на транспортування вантажів нижче за собівартість і високі ставки лізингу, каже президент асоціації «Вантажоавтотранс» Володимир Матягін.
За його словами, в магістральних перевезеннях нижня межа окупності перебуває в районі 100 руб. за 1 км, а в реальності ціни опустилися до 45−50 руб.
На ринку самоскидів і сипучих вантажів за межі собівартості перевезень у 5,5 руб. за тонно-кілометр ціни знизилися до 3 руб.
«Такі самі розцінки були 15 років тому. Лізингові платежі доходять часом до 50% від ціни автомобіля, через що бізнес зупиняється, а машини вилучаються», — зазначив Матягін.
За матеріалами:
Економічна Правда
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