У росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів — Finance.ua

У росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів Сьогодні 07:00

У росії фіксують кризу на ринку вантажоперевезень: у січні-березні з галузі пішла кожна п’ята транспортна компанія.

Про це повідомили «Известиям» в асоціації «АвтоГрузЭкс», пише The Moscow Times.

У «Грузавтотранс» заявили, що близько 30% російських транспортників зупинили бізнес через борги і неможливість оплачувати лізингові платежі.

Кількість вилучених вантажівок у компаній зросла більш ніж удвічі порівняно з початком 2024 року, а до кінця року кількість представників галузі може скоротитися на 10−15%, зазначили в ГК «Альфа-Лізинг».

Основні проблеми перевізників — падіння цін на транспортування вантажів нижче за собівартість і високі ставки лізингу, каже президент асоціації «Вантажоавтотранс» Володимир Матягін.

За його словами, в магістральних перевезеннях нижня межа окупності перебуває в районі 100 руб. за 1 км, а в реальності ціни опустилися до 45−50 руб.

На ринку самоскидів і сипучих вантажів за межі собівартості перевезень у 5,5 руб. за тонно-кілометр ціни знизилися до 3 руб.

«Такі самі розцінки були 15 років тому. Лізингові платежі доходять часом до 50% від ціни автомобіля, через що бізнес зупиняється, а машини вилучаються», — зазначив Матягін.

Економічна Правда За матеріалами:

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