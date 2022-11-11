Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП — Finance.ua

Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
Українські обленерго зобов’язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.
Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє Енергореформа.
«НКРЕКП зобов’язала операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) оновлювати в півгодинному режимі на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про перерви в електропостачанні споживачів із зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів та характеру самих перерв», — сказано в повідомленні.
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Зокрема, ОСР мають зазначати назви перерв у енергопостачанні — плановий, аварійний, застосування графіків обмеження споживачів.
«До мене особисто теж зверталися ОСР, щоб ми дали можливість відкрити їм цю інформацію. Це надасть серйозну інформаційну підтримку споживачам», — заявив на засіданні голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.
«Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (ОСР). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на call-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається, і починають шукати будь-які зв’язки з компаніями», — зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.
Довідка Finance.ua:
- оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» додав до графіка стабілізаційних відключень адреси клієнтів-юросіб;
- протягом осінньо-зимового періоду ситуація з відключеннями світла в Україні буде складною, а в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше;
- українська влада розглядає всі, «у тому числі й найбільш песимістичні сценарії» розвитку ситуації на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні
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