Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП — Finance.ua
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Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП

Енергетика
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Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
Українські обленерго зобов’язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.
Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє Енергореформа.
«НКРЕКП зобов’язала операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) оновлювати в півгодинному режимі на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про перерви в електропостачанні споживачів із зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів та характеру самих перерв», — сказано в повідомленні.

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Зокрема, ОСР мають зазначати назви перерв у енергопостачанні — плановий, аварійний, застосування графіків обмеження споживачів.
«До мене особисто теж зверталися ОСР, щоб ми дали можливість відкрити їм цю інформацію. Це надасть серйозну інформаційну підтримку споживачам», — заявив на засіданні голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
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Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.
«Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (ОСР). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на call-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається, і починають шукати будь-які зв’язки з компаніями», — зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Довідка Finance.ua:

  • оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» додав до графіка стабілізаційних відключень адреси клієнтів-юросіб;
  • протягом осінньо-зимового періоду ситуація з відключеннями світла в Україні буде складною, а в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше;
  • українська влада розглядає всі, «у тому числі й найбільш песимістичні сценарії» розвитку ситуації на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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