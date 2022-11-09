«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб

Енергетика
401
«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб
«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб
Оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» додав до графіка стабілізаційних відключень адреси клієнтів-юросіб.
«Тепер власники бізнесу можуть дізнатися про можливі відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це допоможе спланувати роботу бізнесу та підготуватися до можливої відсутності світла», — повідомила компанія на Facebook-сторінці.
Читайте також
Уточнено, що до графіку потенційних відключень додано майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, які перебувають у будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку та раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.
Актуальний графік можна знайти на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Також наголошується, що компанія продовжує розширювати адресну базу у графіках.
«Якщо вашої адреси немає у графіку, проте світло відсутнє — просимо повідомити нам про це через форму зворотного зв’язку на сайті „ДТЕК Київські електромережі“. Ми обов’язково все перевіримо та внесемо адресу вашого бізнесу до графіка за потреби», — пояснили в компанії.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.