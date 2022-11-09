«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб — Finance.ua

«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб Сьогодні 16:16 — Енергетика

«ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб

Оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі» додав до графіка стабілізаційних відключень адреси клієнтів-юросіб.

«Тепер власники бізнесу можуть дізнатися про можливі відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це допоможе спланувати роботу бізнесу та підготуватися до можливої відсутності світла», — повідомила компанія на Facebook-сторінці.

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Уточнено, що до графіку потенційних відключень додано майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, які перебувають у будівлях, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку та раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.

Також наголошується, що компанія продовжує розширювати адресну базу у графіках.

«Якщо вашої адреси немає у графіку, проте світло відсутнє — просимо повідомити нам про це через форму зворотного зв’язку на сайті „ДТЕК Київські електромережі“. Ми обов’язково все перевіримо та внесемо адресу вашого бізнесу до графіка за потреби», — пояснили в компанії.

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