Скільки ще продовжуватимуться аварійні відключення світла: відповідь ДТЕК — Finance.ua

Скільки ще продовжуватимуться аварійні відключення світла: відповідь ДТЕК Вчора 15:10 — Енергетика

Скільки ще продовжуватимуться аварійні відключення світла: відповідь ДТЕК

Аварійні відключення електроенергії продовжуватимуться протягом двох наступних тижнів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, ДТЕК не вдається економити електроенергію, тому що люди починають займатися всіма домашніми справами в проміжок, коли дають світло.

"У центральному та північному регіоні великий дефіцит електроенергії, тому є не лише графіки погодинних відключень, а й графіки аварійних відключень. Київ та Київська область також у цьому списку.

Якщо не буде нових обстрілів та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом — протягом наступних двох тижнів", — сказав Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.

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