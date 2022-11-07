Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях — Finance.ua
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Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях

Енергетика
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Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях
Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях
НЕК «Укренерго» попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
«Енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. В частині регіонів нам доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
«Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав — це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів», — наголосили в компанії.
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Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
Як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, за прогнозом, 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. З 6 до 7 ранку відключення буде відбуватися згідно графіку. З 7 ранку будуть застосовані екстрені відключення, під час яких графіки не діють.
Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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