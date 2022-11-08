В ОП розповіли, як влада готується до можливого повного блекауту — Finance.ua

В ОП розповіли, як влада готується до можливого повного блекауту Вчора 17:43 — Енергетика

В ОП розповіли, як влада готується до можливого повного блекауту

Українська влада розглядає всі, «у тому числі й найбільш песимістичні сценарії» розвитку ситуації на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури в Україні, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

При цьому, він наголосив, що заявляти зараз про масштабну евакуацію людей «трошки дивнувато».

«Безумовно, варто бути (готовим. — Ред.). Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти, і таке інше», — сказав радник голови ОП.

За його словами, повідомлення про підготовку до можливої евакуації людей із Києва на випадок зникнення світла, тепла і води «виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки, знаєте, налякати людей».

«Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи», — сказав Подоляк.

Він повторив, що взимку перевезти три мільйони — «це дуже і дуже тяжко логістично».

«Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати», — додав радник голови ОП.

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