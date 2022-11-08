Відключення світла можуть тривати всю зиму: експерт назвав енергодефіцитні регіони — Finance.ua
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Відключення світла можуть тривати всю зиму: експерт назвав енергодефіцитні регіони

Енергетика
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Протягом осінньо-зимового періоду ситуація з відключеннями світла в Україні буде складною, а в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше.
Як розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв’ю Главреду, у разі нових обстрілів з боку рф енергосистема України в найближчі місяці буде змушена працювати в постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів.
За його словами, Північний регіон України в принципі енергодефіцитний, тому що в Києві, Чернігівській, Житомирській та Київській областях виробляють мало електричної енергії.
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«Тут мало відповідних електростанцій, теплових станцій. Тому регіон залежить від інших регіонів — він пов’язаний з високовольтними лініями електропередач. І якщо ці лінії пошкоджені, то виникають відповідні проблеми», — зазначив Омельченко.

Довідка Finance.ua:

  • У Київській області та на півночі України відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
  • За його словами, найскладніша ситуація після 5 російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.
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За матеріалами:
УНІАН
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