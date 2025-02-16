Інфляція в США у січні зросла до 2,9%: найбільше зростання з серпня 2023 року — Finance.ua
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Інфляція в США у січні зросла до 2,9%: найбільше зростання з серпня 2023 року

Світ
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Інфляція в США у січні зросла до 2,9%: найбільше зростання з серпня 2023 року
Інфляція в США у січні зросла до 2,9%: найбільше зростання з серпня 2023 року, Фото: freepik
У січні рівень інфляції в США зріс до 2,9%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.
Про це пише The New York Times.
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За даними Бюро статистики праці, споживчі ціни підскочили на 0,5% у порівнянні з груднем, що стало найшвидшим зростанням із серпня 2023 року. Річний темп інфляції минулого місяця склав 2,9%.
«Базовий» індекс споживчих цін, який не враховує харчові продукти та енергоносії, також виявився вищим за прогнози. У січні він зріс на 0,4% за місяць та на 3,3% у річному вимірі, що стало рекордом з квітня 2023 року.

Зростання цін на продукти

Ціни на харчові продукти зросли на 0,5% порівняно з груднем і на 1,9% у річному вимірі.
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Найбільше здорожчали яйця — через спалах пташиного грипу їхня вартість зросла на 15,2% за чотири тижні та на 53% у порівнянні з минулим роком. Це найрізкіше зростання з червня 2015 року.
ФРС поки що не поспішає знижувати ставки, що може стати політичним питанням. Президент США у своєму першому терміні вже критикував центральний банк за відмову йти на поступки в монетарній політиці.
Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%.
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Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу НБУ було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

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За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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