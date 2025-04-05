Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень — Finance.ua
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Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень

Казна та Політика
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Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень
Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень, Фото: freepik
Український бізнес у березні 2025 року покращив оцінку власної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51,8 пунктів (проти 46,9 у лютому та 52.0 у березні 2024 року).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на оптимізм бізнесу

Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор.
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Попри гнучкість, оптимізм та адаптивність бізнесу до складних умов повномасштабної війни, стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.
Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили результати своєї діяльності із секторальним індексом 54.0 завдяки достатній пропозиції товарів та сталому попиту.
Компанії очікують збільшення товарообороту та закупівель, хоча й прогнозують зниження маржі.
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Промисловість показала зростання секторального індексу до 53.1, очікуючи збільшення обсягів виробництва, замовлень і запасів сировини, хоча й висловлює песимізм щодо залишків готової продукції.
Будівельні підприємства покращили свої оцінки до 52.9 через сезонний фактор. Вони планують збільшити закупівлі матеріалів, обсяги будівництва та замовлень, а також розширити використання послуг підрядників.
Сфера послуг продемонструвала найстриманіші оцінки з індексом 48.8 через дефіцит кадрів та зростання витрат, але вперше за тривалий час очікує збільшення обсягу послуг.
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Щодо цінових очікувань, промисловість і сфера послуг прогнозують менше зростання цін, тоді як будівництво й торгівля зберігають високі інфляційні очікування.
На ринку праці спостерігається помірне покращення: будівельники планують збільшення персоналу, промисловці зменшили негативні прогнози, а торгівля та сфера послуг очікують незначного скорочення штату.
За матеріалами:
Finance.ua
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