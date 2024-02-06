Huawei уповільнює виробництво смартфонів на тлі попиту на її ШІ-чипи — Reuters — Finance.ua
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Huawei уповільнює виробництво смартфонів на тлі попиту на її ШІ-чипи — Reuters

Технології&Авто
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Huawei уповільнює виробництво смартфонів на тлі попиту на її ШІ-чипи — Reuters
Huawei уповільнює виробництво смартфонів на тлі попиту на її ШІ-чипи — Reuters
Зростаючий попит на чипи штучного інтелекту Huawei у поєднанні з виробничими обмеженнями змусив китайського технологічного гіганта зробити пріоритетом ШІ та уповільнити виробництво своїх преміальних телефонів Mate 60. Торік компанію запідозрили у створенні таємної мережі з виробництва чипів.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Компанія Huawei використовує одне підприємство для виробництва ШІ-чипів Ascend AI, а також Kirin, який використовується у її смартфоні-конкуренті iPhone, сказали три джерела.
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За словами джерел, компанія Huawei віддала пріоритет виробленню чіпів Ascend перед чіпами Kirin і тому уповільнила виробництво смартфонів Mate 60.
Фірма також працює над підвищенням продуктивності і сподівається, що така виробнича угода буде короткостроковою, повідомили джерела.
Компанія Huawei не виявляла особливої амбіцій у галузі виробництва чипів. Проте, минулого року у її телефонах Mate 60 було встановлено чип китайського виробництва, що забезпечує швидкість звʼязку пʼятого покоління (5G). Аналітики вважають, що Huawei, можливо, вдалося досягти цього разом з ноу-хау найбільшого китайського виробника мікросхем SMIC, удосконаливши обладнання.
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За словами постачальника даних Counterpoint, саме ця серія багато в чому сприяла тому, що Huawei повернула собі статус найбільшого продавця смартфонів у Китаї у перші два тижні 2024 року — вперше з кінця 2020 року.
Водночас глобальна гонка за функціональність штучного інтелекту на тлі китайсько-американського технологічного протистояння призвела до того, що Huawei поставила на другий план свої телефони, після того як вперше за більш ніж три роки збільшила продажі китайських смартфонів.
Нагадаємо, санкції США у 2019 році обмежили доступ Huawei до передових інструментів для виробництва чіпів з міркувань національної безпеки та завдали шкоди її підрозділу з виробництва смартфонів.
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Китайський уряд виступив з ініціативою щодо покращення позицій країни у сфері обчислювальної потужності. Це спонукало місцеву владу оголосити про проекти центрів обробки даних, одночасно підтримавши громадський та приватний попит, зокрема, на серію Ascend від Huawei, згідно з двома джерелами та публічними тендерами.
За матеріалами:
Forbes.ua
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