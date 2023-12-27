Дочірня компанія Huawei посіла п’яте місце у світі за популярністю серед усіх мобільних чіпів — Finance.ua

Дочірня компанія Huawei посіла п’яте місце у світі за популярністю серед усіх мобільних чіпів Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Китайська компанія HiSilicon, дочірня компанія Huawei, посіла п’яте місце у світі за популярністю серед усіх мобільних чіпів з часткою 3% за підсумками третього кварталу 2023 року. Про це повідомляє Gizmochina, пише processer

Це стало можливим завдяки успіху смартфонів Huawei серії Mate 60, які вийшли на китайському ринку на початку осені. Ці смартфони використовують 7-нм процесори HiSilicon Kirin 9000.

HiSilicon знаходиться під санкціями з боку США, які обмежують її доступ до технологій і компонентів. Однак навіть в таких умовах HiSilicon змогла випустити 7-нм процесори.

Очолює рейтинг продукція Qualcomm, що займає 40% ринку переважно завдяки успіху процесорів Snapdragon 8 Gen 2.

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