Huawei повертається до п’ятірки лідерів на китайському ринку смартфонів — Finance.ua

Huawei повертається до п’ятірки лідерів на китайському ринку смартфонів Сьогодні 05:57 — Фондовий ринок

Huawei повертається до п’ятірки лідерів на китайському ринку смартфонів

Canalys нещодавно оприлюднила останні дані про ринок мобільних телефонів Китаю за останній квартал 2023 року. Звіт показує, що падіння ринку мобільних телефонів Китаю сповільнилося в четвертому кварталі. За цей період поставки смартфонів склали 73,9 млн одиниць, що лише на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У ТОП 5 лідерів продажів увійшли Apple, Honor, Vivo, Huawei і Xiaomi. Примітно, що Huawei відзначила значне збільшення поставок на 47% порівняно з минулим роком, що повернуло їх у п’ятірку лідерів на четверту позицію.

Розбиваючи підсумки, Apple лідирувала з 17,5 мільйонами одиниць, відвантажених у четвертому кварталі, що на 6% більше, ніж минулого року. Honor посів друге місце з часткою ринку в 16% і 11,7 мільйонами відвантажених одиниць. Vivo посіла третє місце, продавши 11,3 мільйона одиниць.

Huawei, збільшивши обсяг поставок на 47%, поставила 10,4 мільйона одиниць, забезпечивши собі четверте місце. За словами Лукаса Чжуна, дослідницького аналітика Canalys, повернення Huawei здебільшого пов’язане з «Mate 60 Pro, який використовує мікросхеми Kirin власної розробки та інноваційні функції, як-от супутникові дзвінки». Xiaomi завершила п’ятірку лідерів з 9,5 мільйонами відвантажених одиниць.

Тим часом за весь 2023 рік поставки смартфонів у Китаї впали на 5% до 273 мільйонів одиниць. Apple досягла важливої ​​віхи, вперше очоливши річний графік поставок у материковому Китаї, з невеликим збільшенням поставок на 1% і часткою ринку, яка зросла до 19%.

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