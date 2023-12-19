Huawei запустить власні застосунки та продукти для HarmonyOS у 2024 — Finance.ua

Huawei запустить власні застосунки та продукти для HarmonyOS у 2024 Сьогодні 00:44 — Технології&Авто

Huawei запустить власні застосунки та продукти для HarmonyOS у 2024

Керівник телефонного напрямку компанії Huawei Річард Ю натякнув на кілька цікавих новинок, які вийдуть наступного року.

Він каже, що ці продукти можуть змінити правила гри для всієї індустрії, навіть більше, ніж їхній останній 5G-телефон.

Він не надав подробиць про тип продуктів, як зазначено у звіті, але згадав, що наступного року Huawei планує запустити власні застосунки та продукти на власній мобільній платформі HarmonyOS. Цей крок має на меті позиціонувати компанію як одного з провідних постачальників операційних систем у Китаї.

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Ю зробив це твердження після запуску серії телефонів Mate 60, оснащених передовим процесором китайського виробництва Kirin 9000s. Цей випуск означає повернення Huawei на ринок 5G-смартфонів, подолання обмежень, накладених торговельними санкціями США, які обмежували доступ компанії до американських технологій.

Huawei працює над розширенням використання власної платформи HarmonyOS, заохочуючи все більше розробників приєднуватися до її мобільної екосистеми. Майбутня ітерація HarmonyOS більше не підтримуватиме застосунки на базі Android, що відповідає стратегії компанії щодо протидії впливу санкцій США, про яку засновник і генеральний директор Рен Чженфей заявив на початку цього року.

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Фінтех-афілійована компанія Alibaba, Ant Group, розробляє версію свого мобільного платіжного застосунку Alipay для HarmonyOS. Крім того, китайський підрозділ McDonald’s приєднався до платформи Huawei HarmonyOS, ставши однією з перших транснаціональних харчових компаній в країні, яка зробила це.

Alibaba працює над новою версією свого застосунку для співпраці на робочому місці DingTalk, щоб зробити його сумісним з HarmonyOS. Huawei планує випустити попередню версію HarmonyOS Next для розробників у першому кварталі 2024 року.

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