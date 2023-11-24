Huawei розповіла про перший у світі планшет із супутниковим зв’язком — Finance.ua

Huawei розповіла про перший у світі планшет із супутниковим зв’язком
Huawei розкрила перші подробиці про планшетний комп’ютер MatePad Pro 11 2024, повноцінний анонс якого заплановано на 28 листопада.
У компанії стверджують, що модель стане першим у світі планшетом із підтримкою супутникового зв’язку. Пристрій зможе використовувати китайське угруповання Beidou, яке розташоване на відстані в 36 тисяч кілометрів від Землі.
Супутниковий зв’язок необхідний для відправки рятувальникам місця розташування користувача в тому випадку, якщо стільниковий зв’язок та інші наземні канали комунікації недоступні. Крім того, через супутники можна буде обмінюватися повідомленнями.
Розробники зазначають, що їм вдалося реалізувати нову опцію в MatePad Pro 11 2024 без будь-яких додаткових антен — тільки завдяки «алгоритмам з високим коефіцієнтом посилення та інноваційним протоколам зв’язку». Це означає, що наявність функції зв’язку із супутниками не повинна відчутно позначитися на енергоефективності планшета, а значить, і на часі його автономної роботи.
Раніше аналогічна опція була реалізована в цілій низці смартфонів Huawei: P60, P60 Pro, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2, Nova 11 Ultra і моделях серії Mate 50.
Інформації про інші характеристики Huawei MatePad Pro 11 2024 поки немає. Судячи з фото (див. вище), він отримає вбудовану в екран фронтальну камеру, пару задніх фотомодулів, підтримку стилуса і можливість використання зовнішньої клавіатури.
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