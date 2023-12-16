Huawei в 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод — Finance.ua
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Huawei в 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод

Фондовий ринок
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Huawei в 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод
Huawei в 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод
Китайська компанія Huawei наступного року почне будувати у Франції завод із виробництва обладнання для мобільних мереж.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформовані джерела.
Про наміри Huawei побудувати свій перший європейський завод у Франції стало відомо кілька років тому. В 2020 року китайський виробник окреслив плани щодо підприємства з початковими інвестиціями в розмірі 200 млн євро.
Будівництво заводу відклали через COVID-19, але компанія не відмовляється від своїх намірів. Очікується, що проєкт реалізують недалеко від Страсбурга. Однак поки невідомо, коли саме підприємство планують ввести в експлуатацію.
Все це відбувається в той час як Євросоюз розглядає можливість введення обов’язкової заборони на користування в мережах 5G послугами компаній, які можуть становити загрозу безпеці. Йдеться, зокрема й про Huawei Technologies Co Ltd.
Нагадаємо також, що в 2020 році Франція повідомила телекомунікаційним операторам, що вони не зможуть поновити ліцензії на обладнання 5G від Huawei після закінчення терміну їхньої дії. Фактично це витісняло китайську компанію з мобільних мереж.
Однак нещодавно французьке видання La Tribune заявило, що Франція все ж подовжила дозволи компаніям Bouygues Telecom та SFR на використання обладнання виробництва Huawei до 2031 року.
За матеріалами:
mezha.media
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