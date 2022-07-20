Хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН — Finance.ua

Хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН Вчора 13:58 — Особисті фінанси

Нещодавно Міністерство соцполітики повідомило, що близько 65 тис. українських пенсіонерів, які не мають статусу ВПО, отримають грошову допомогу від Мінсоцполітики та УВКД ООН.

Допомога від ООН

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики передало для виплати грошової допомоги Управлінню ООН у справах біженців (УВКБ ООН) перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки на допомогу через соціальну платформу єДопомога.

Таким чином, пенсіонери, які залишили заявки на допомогу через платформу єДопомога, найближчим часом отримають 2 220 грн.

Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн.

Хто отримає

Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії людей, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, у яких ведуться бойові дії.

Тобто це пенсіонери, які не мають статус ВПО, але постраждали від війни і потребують підтримки.

Щоб отримати допомогу, літні люди мали залишити спеціальну заявку на виплати через платформу , літні люди мали залишити спеціальну заявку на виплати через платформу єДопомога

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Чи можна ще отримати допомогу

Так. Залишити заявку на допомогу від міжнародних організацій можливо через єДопомогу.

Після заповнення заявки, Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних.

Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій.

Рішення щодо надання допомоги пенсіонерам та сум виплат приймають самі організації.

Довідка Finance.ua:

Пенсії для переселенців: внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк», або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта».

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