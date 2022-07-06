Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати виплати — Finance.ua

Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати виплати Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Пенсії для переселенців: у ПФУ пояснили, як отримати виплати, freepik.com

Внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему «Швидка копійка» АТ « Ощадбанк », або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта».

Про це повідомляє Пенсійний фонд на сторінці у Facebook.

У разі, якщо пенсія за відомостями на виплату пенсій не буде отримана, АТ «Укрпошта» повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти будуть виплачені з наступного місяця.

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Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. Для поновлення виплати пенсії потрібно буде звернутись до органів Пенсійного фонду України.

Якщо ж АТ «Укрпошта» повідомить про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій у певних районах (населених пунктах), визначено альтернативний механізм виплати пенсій — шляхом їх зарахування на рахунки в АТ «Ощадбанк».

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялось, що пенсію внутрішньо переміщеним особам відновлюють та виплачують територіальні органи Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування;

ЄС та Україна можуть спільно виплачувати пенсії громадянам, навіть за відсутності двосторонніх угод;



всі соціальні виплати мешканцям непідконтрольних територій продовжують нараховувати та фінансувати. Те саме стосується і субсидій на житлово-комунальні послуги. Їх нарахування не припинено.



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