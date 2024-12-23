Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в ТЦК назвали категорію чоловіків — Finance.ua
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Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в ТЦК назвали категорію чоловіків

Особисті фінанси
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Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в ТЦК назвали категорію чоловіків
Хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи: в ТЦК назвали категорію чоловіків
Молодь до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів, тоді як люди старшого віку потрапляють до підрозділів забезпечення, артилерійських та інженерних військ.
Про це розповів «Суспільному» начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.
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«Молодь до 45 років здебільшого спрямована до штурмових підрозділів. Люди старші за 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби», — уточнив він.
Неможливо визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізація відбувається більш активно, більшість новобранців спочатку спрямовують до навчальних центрів.
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«Після військової частини напряму можуть бути призвані тільки ті військовозобов’язані, які проходили службу не більше 10 років тому, були звільнені й за станом здоров’я придатні. Приблизно 90% мобілізованих проходять підготовку в навчальних закладах перед початком служби», — сказав представник військкомату.
Кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов’язаних у конкретному регіоні. У Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна, ніж у західних регіонах, однак це зумовлено лише різницею у кількості зареєстрованих військовозобов’язаних.
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Процес мобілізації нині здійснюється за допомогою автоматизованої системи «Оберіг». Наприклад, у Запорізькій області може бути більше військових частин, які потребують доукомплектування, ніж у Сумській, що впливає на обсяги мобілізації в різних регіонах.
«Усе залежить від потреби держави. Якщо є необхідність укомплектування певних підрозділів — це робиться», — сказав Монукало.
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