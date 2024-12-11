Коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч — Finance.ua
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Коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч

Казна та Політика
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Коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч
Коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч
2024 року в Україні зросли штрафи за порушення правил військового обліку. У випадку, якщо порушення правил вчиняють посадові особи, штрафи для них можуть сягнути аж до 60 тисяч гривень.
Про це повідомляє KadrEx.
Після змін у законодавстві в Україні зросли штрафи за порушення правил військового обліку.
Йдеться, зокрема, про порушення часових рамок оновлення військово-обліковихї даних. Цей процес усі військовозобов’язані громадяни мали пройти у 2024 році.
Для кого передбачені найбільші штрафи
Так, порушення військового обліку в особливий період після змін у законодавстві стали «оцінювати» штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Це стосується фізичних осіб.
А от для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — штрафи зросли і тепер складають від 34 000 до 59 500 грн.
За матеріалами:
Novyny.live
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