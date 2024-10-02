Хто та на скільки підлягає бронюванню та яких змін чекати далі — Finance.ua

Хто та на скільки підлягає бронюванню та яких змін чекати далі Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Хто та на скільки підлягає бронюванню та яких змін чекати далі

Забронювати військовозобов’язаного — означає надати йому відстрочку від мобілізації. Останні зміни в порядок бронювання були внесені 5 червня 2024 року, проте депутати готують нові правила.

Бронюванням має займатися безпосередньо підприємство. Це можна зробити офлайн та онлайн — через державний портал «Дія»

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Під бронювання підпадають люди, які працюють як в приватних, так і в державних підприємствах, а саме:

в органах державної влади та інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та життя населення;

в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Термін бронювання не може перевищувати 12 місяців.

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Цей термін відрізняється для тих, хто за контрактом постачає товари, виконує роботи чи надає послуги, необхідні для забезпечення потреб армії. Їхній термін бронювання визначається строком дії договору.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) наразі не можуть бронювати себе чи своїх працівників. Однак влада обговорює необхідність змін до законодавства щодо цього питання. Законопроєктів про економічне бронювання вже є декілька: № 11 331 та № 11 331−2.

Перший передбачає сплату 20 тисяч гривень на місяць військового збору за заброньованого працівника. Другий — бронювання за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень.

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Пропонується, щоб бізнес сплачував підвищений збір, самостійно визначивши, хто для нього найбільш критичний серед працівників. Також, у разі ухвалення документа в чинній редакції, ФОПи повинні будуть підтвердити реальне ведення діяльності протягом останнього року. Відсоток співробітників, яких можна забронювати, і процедуру визначатиме Кабмін.

Зараз законопроєкти опрацьовують у профільному комітеті.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає , що економічне бронювання треба було давно запровадити. Водночас це питання досі дискутується через свою складність.

Кабінет Міністрів при розробленні проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване «економічне бронювання». Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.

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