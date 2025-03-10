Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови) — Finance.ua
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Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови)

Особисті фінанси
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Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови)
Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови)
Українці мають право на отримання подвійного стажу за роботу у важких, небезпечних або екстремальних умовах. Цей підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Про це нагадали у Пенсійному фонді, пише Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
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Що це значить
Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються 2 роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.
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Кого це стосується

Люди, що виконують такі роботи:
  • роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
  • підземних робіт — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
  • роботи в екстремальних кліматичних умовах — на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
  • окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;
  • медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);
  • роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;
  • робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).
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Як підтвердити право

Для реалізації права вийти на пенсію раніше людина має надати до ПФУ документальні підтвердження такої діяльності:
  • трудову книжку з відповідними записами,
  • довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися, тощо.
Якшо ва мне вистачає гршей до зарплати, то за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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