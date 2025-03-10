Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови) — Finance.ua

Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови) Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Хто може розраховувати на подвійний стаж (професії, умови)

стажу за роботу у важких, небезпечних або екстремальних умовах. Цей підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Про це нагадали у Пенсійному фонді, Українці мають право на отримання подвійногоЦей підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Про це нагадали у Пенсійному фонді, пише Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

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Що це значить

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються 2 роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

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Кого це стосується

Люди, що виконують такі роботи:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах — на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

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Як підтвердити право

Для реалізації права вийти на пенсію раніше людина має надати до ПФУ документальні підтвердження такої діяльності:

трудову книжку з відповідними записами,

довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися, тощо.

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