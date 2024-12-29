Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році

69
Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році
Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році
Якщо літня особа не має достатньої кількості страхового стажу, аби вийти на пенсію, то вона може «докупити» місяці або роки. Їх «ціна» залежить від мінімального страхового внеску.
Як пояснили в Пенсійному фонді України, аби до страхового стажу зарахували один місяць роботи, особі потрібно заплатити мінімальний страховий внесок. У 2024 році він складає 1760 гривень, що, своєю чергою, дорівнює 22% від мінімальної зарплати.
Читайте також
У наступному році не очікується ріст мінімальної заробітної плати, тому розмір страхового внеску не буде рости. Відповідно у 2025 році один рік страхового стажу коштуватиме 21 480 гривень.

Хто може докупити страховий стаж:

  • громадяни України, які досягли 16 років;
  • особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні;
  • люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
  • особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше ми писали, що наступного року на українців чекає два етапи підвищення пенсій: індексація в березні та підняття розміру для деяких пенсіонерів влітку. Останнє можливе після змін до законодавства.
  • Через війну мільйони українців були змушені виїхати за кордон, шукаючи безпеки та нових можливостей для себе та своїх родин. Багато з них влаштовуються на роботу в країнах ЄС, інтегруються в місцеві громади та починають будувати нове життя. Однак одним із важливих питань для наших співвітчизників залишається їхнє пенсійне забезпечення в майбутньому. Ми підготували ключові рекомендації, які допоможуть українцям вирішити питання пенсійної стабільності за кордоном.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.