Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році Сьогодні 19:05

Скільки коштуватиме місяць та рік страхового стажу у 2025 році

Якщо літня особа не має достатньої кількості страхового стажу, аби вийти на пенсію, то вона може «докупити» місяці або роки. Їх «ціна» залежить від мінімального страхового внеску.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, аби до страхового стажу зарахували один місяць роботи, особі потрібно заплатити мінімальний страховий внесок. У 2024 році він складає 1760 гривень, що, своєю чергою, дорівнює 22% від мінімальної зарплати.

Читайте також Мінсоцполітики оприлюднило законопроект реформи пенсійної системи — базова пенсія та бальна система

У наступному році не очікується ріст мінімальної заробітної плати, тому розмір страхового внеску не буде рости. Відповідно у 2025 році один рік страхового стажу коштуватиме 21 480 гривень.

Хто може докупити страховий стаж:

громадяни України, які досягли 16 років;

особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що наступного року на українців чекає два етапи підвищення пенсій: індексація в березні та підняття розміру для деяких пенсіонерів влітку. Останнє можливе після змін до законодавства.

Через війну мільйони українців були змушені виїхати за кордон, шукаючи безпеки та нових можливостей для себе та своїх родин. Багато з них влаштовуються на роботу в країнах ЄС, інтегруються в місцеві громади та починають будувати нове життя. Однак одним із важливих питань для наших співвітчизників залишається їхнє пенсійне забезпечення в майбутньому. Ми підготували ключові рекомендації, які допоможуть українцям вирішити питання пенсійної стабільності за кордоном.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.