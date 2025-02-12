Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням — Finance.ua
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Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням

Казна та Політика
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Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням
Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням
Міністр оборони Піт Гегсет з’явився на своєму першому засіданні Контактної групи «Рамштайн» заявив, що мета України звільнити всі окуповані росією території є нереалістичною.
Про це пише АВСnews.
Проте коментуючи бачення адміністрації президента Дональда Трампа щодо можливого мирного врегулювання війни, він наголосив, що кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися.
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Гегсет також підкреслив, що припинення бойових дій і досягнення стійкого миру є головним пріоритетом нового американського керівництва.
Україна, своєю чергою, наполягає на повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Крім цього, Київ вимагає гарантій безпеки з боку Заходу, зокрема через повноправне членство в НАТО та захист за статтею 5 Північноатлантичного договору.
Проте, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором володимиром путіним, якщо це призведе до завершення війни.
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На його думку, за столом потенційних перемовин мають бути Україна, рф, США та Європа.
Нагадаємо, Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів.
Повідомлялося, що Келлог приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.
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Проте план Келлога, який він виклав раніше в аналітичному інституті America First, викликає неоднозначну реакцію як в Україні, так і серед міжнародної спільноти.
Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне — лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.
Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.
За матеріалами:
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