Глава НБУ пояснив, як уникнути економічної кризи в Україні після перемоги — Finance.ua

Глава НБУ пояснив, як уникнути економічної кризи в Україні після перемоги Сьогодні 10:01

Глава НБУ пояснив, як уникнути економічної кризи в Україні після перемоги

Після перемоги у війні перед Україною постануть нові завдання. Починати підготовку слід уже зараз.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Global Finance.

«Фундаментальною передумовою повоєнного зростання є макроекономічна та фінансова стабільність. Воєнні перемоги можуть викликати в країнах економічні кризи. Нам необхідно уникнути цього», — сказав він.

Як зазначив Пишний, НБУ разом із урядом рухається до найкращих, більш стабільних макроекономічних умов у співпраці з партнерами, зокрема в рамках нової програми, яку підтримує МВФ.

За його словами, крім залучення ресурсів, перед Україною постане завдання забезпечити їхнє ефективне використання в реконструкції. Відновлення має бути зосереджено на восьми областях. Перші дві - це безпека, а також макроекономічна та фінансова стабільність. Інші шість — це прогрес на шляху до членства в ЄС, пожвавлення кредитування, повернення вимушених мігрантів, регіональна політика, страхування від військових та політичних ризиків, а також цифрова трансформація.

«Ми розуміємо, що повоєнне відновлення буде тривалим. Нам слід розпочати підготовку вже зараз. Обговорення продовжуються. У НБУ найпотужніша аналітична команда в Україні, і ми шукаємо глобальну експертизу, яка підтримає нас на цьому шляху», — додав Пишний.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розвитку можливостей для України для реалізації плану розвитку потенціалу України, проведення реформ. Наразі донори вже виділили 14 млн доларів, мета — зібрати 65 млн доларів;

при цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП;

у липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,0 до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться з огляду на припущення прогнозу НБУ про зниження ризиків безпеки в середині 2024 року;

міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що темпи зростання українського ВВП за попередні дев’ять місяців, а також низка сприятливих чинників створюють цілком реальні сподівання, що до кінця року цей показник наблизиться до 4−5%.



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