З початку року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 498 мільярдів — Finance.ua
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З початку року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 498 мільярдів

Фондовий ринок
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З початку року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 498 мільярдів
З початку року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 498 мільярдів
Упродовж десяти місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 498 млрд грн в еквіваленті: 363 976,1 млн грн, 2 536,3 млн дол. США та 754,9 млн євро.
Про це повідомляє Національний банк України.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 188 084,7 млн грн, 2 176,6 млн дол. США та 918,3 млн євро.

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Протягом січня-жовтня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 183 625,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в жовтні — на 33 255,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-жовтень становить 146% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.
Загалом з початку повномасштабної війни до 31 жовтня 2024 року урядом на первинних аукціонах залучено майже 1 316 млрд грн в еквіваленті: 918 151,8 млн грн, 8 153,5 млн дол. США та 2 468,0 млн євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 617 456,6 млн грн, 8 312,3 млн дол. США та 2 168,9 млн євро.
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За матеріалами:
Finance.ua
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