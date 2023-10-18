Зростання ВВП України до 5% цьогоріч є цілком реальним — міністр фінансів Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Зростання ВВП України до 5% цьогоріч є цілком реальним — міністр фінансів

Темпи зростання українського ВВП за попередні дев’ять місяців, а також низка сприятливих чинників створюють цілком реальні сподівання, що до кінця року цей показник наблизиться до 4−5%.

Таке переконання висловив в інтерв'ю Укрінформу в кулуарах Річних зборів МВФ і Світового банку в Марракеші міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Усі чинники плюс фактичні надходження до бюджету формують очікування, що ВВП цього року може досягти 4−5%», — зауважив міністр.

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Він підкреслив, що його прогноз, який зараз становить 4,7%, базується на підрахунках Мінекономіки і є цілком досяжним.

«Ми орієнтуємося на результати дев’яти місяців від початку року. Маємо достатньо позитивну динаміку економічної активності, відновлення економічних процесів», — пояснив Марченко.

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Крім того, за його словами, цьогоріч Україна отримала високий урожай, що певним чином збільшує перспективи. Розв’язання проблем із інфляцією також суттєво додає позитиву. Крім того, рівень споживання в країні наразі є досить високим. Водночас ритмічне надходження зовнішньої підтримки дає можливість мати обнадійливу перспективу до кінця року, зауважив міністр.

Нагадаємо, за останніми оцінками МВФ, оприлюдненими минулого тижня, зростання ВВП України наразі очікується на рівні 2%. Водночас у Фонді відзначають, що Україна відновлюється швидше, ніж очікувалося, та не виключають, що впродовж наступних місяців переглянуть прогноз для України в кращий бік.

За результатами минулого року, зростання українського ВВП в умовах війни становило «мінус» 30,3%. Причому, шість місяців тому Фонд прогнозував, що цей показник цього року залишатиметься в негативній площині на рівні «мінус» 3%. Водночас, МВФ звертав увагу на високий рівень невизначеності з урахуванням наслідків війни рф проти України.

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Укрінформ За матеріалами:

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