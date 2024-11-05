єЧерга для автобусів: бронювання часу перетину кордону запрацює на пункті пропуску з Польщею — Finance.ua

єЧерга для автобусів: бронювання часу перетину кордону запрацює на пункті пропуску з Польщею Сьогодні 09:11 — Світ

єЧерга для автобусів: бронювання часу перетину кордону запрацює на пункті пропуску з Польщею

Міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску «Рава-Руська — Хребенне» з Польщею, з 7 листопада зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу (слоту), заброньованого у системі єЧерга.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Реєстрація розпочнеться 4 листопада з 12:00. А рух за новим записом починається 7 листопада з 12:00.

«Таким чином перевізники матимуть час, щоб зареєструватись в оновлений тип черги відповідно до розкладу руху», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуга доступна як для регулярних, так і нерегулярних перевезень.

«Регулярні ж перевізники зможуть обрати ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршрут. Для нерегулярних перевезень доступними залишаються слоти, на які не видано дозволу на регулярний маршрут або ті, якими не скористались перевізники, що виконують регулярні рейси», — пояснили в міністерстві.

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Нагадаємо, бронювання часу на перетин кордону вже доступне на 21 пункті пропуску із 28, де працює система єЧерга. Йдеться про всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та три з Польщею. Із запуском слотування на пункті пропуску «Рава-Руська» ця кількість складатиме 22.

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