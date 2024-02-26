Гідне місце на ринку ЄС: нормативно-правову базу НБУ адаптовано до вимог нових законів — Finance.ua

Гідне місце на ринку ЄС: нормативно-правову базу НБУ адаптовано до вимог нових законів Сьогодні 11:06 — Казна та Політика

Гідне місце на ринку ЄС: нормативно-правову базу НБУ адаптовано до вимог нових законів

Як повідомив НБУ, регулятор завершив розроблення та затвердив ключові нормативно-правові акти з регулювання ринку фінансових послуг відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки».

Нові нормативно правові акти врегульовують основні питання роботи небанківських фінансових установ відповідно до оновленого законодавства, включаючи вимоги до капіталу та інших пруденційних нормативів, вимоги до управління ризиками, системи внутрішнього контролю та корпоративного управління.

Проєкти до їх затвердження Правлінням Національного банку обговорювалися з ринком шляхом оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ, під час зустрічей і круглих столів за участю фахівців профільних департаментів Національного банку.

Більшість положень нових законів введено в дію з 1 січня 2024 року. Водночас учасники небанківського фінансового ринку мають піврічний перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

«Правила для небанківських надавачів фінансових послуг, з одного боку, стають жорсткішими, а з іншого, — створюють нові можливості для зростання ринку. Цивілізований розвиток буде корисним як для небанківських фінансових установ та їх споживачів, так і для економіки в цілому. Впевнена, що наш фінансовий сектор за своєю технологічністю і креативністю посяде гідне місце на ринку Європейського Союзу», — прокоментувала перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадаємо, на конференції Finear , що проходила 16 лютого в Києві, заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла про головні акценти НБУ на 2024 рік. Зі слів Рожкової, не всі учасники ринку готові працювати в рамках вимог законодавства (особливо в сфері фінансового моніторингу, захисту прав споживачів), тому нові вимоги НБУ передбачають посилення тих напрямків роботи з метою дотримання законодавства і дотримання правил ринкової поведінки.

Так, посилюють пруденційні нормативи і вимоги. В першу чергу, це стосується страхових компаній, які з ухваленням нового закону отримали найбільш наближене до європейського законодавства регулювання: вимоги щодо структури капіталу, активів тощо.

Довідка Finance.ua:

Про стан дотримання учасниками фінансового ринку вимог законодавства та про захист прав споживачів, типові порушення, виявлені за результатами нагляду, й результати перевірки виконання учасниками ринку оновлених вимог Постанов Правління НБУ № 100 та № 113 розповідала начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного Банку України Ольга Лобайчук на конференції FinYear.

Українці розповіли, що для них «ідеальний банк». Найголовніше, що назвали опитувані, — щоб банк мав зручний мобільний додатокі мав змогу надавати послуги віддалено (61% і 59% відповідно).Також важливою є безпека зберігання коштів, цю функцію назвали 51% опитуваних. Банк має надавати «плюшки» користувачам послуг (32%) і дозволяв контролювати фінанси (32%).

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