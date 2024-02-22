На ринку фінкомпаній ми побачили те, що не бачили раніше від інших надавачів фінансових послуг, — Лобайчук Сьогодні 21:14 — Кредит&Депозит

На ринку фінкомпаній ми побачили те, що не бачили раніше від інших надавачів фінансових послуг, — Лобайчук

НБУ як регулятор послідовно вибудовує ефективну систему контролю за небанківським ринком, відрегулює найбільш важливі аспекти — вимоги до взаємодії з клієнтом у процесі врегулювання простроченої заборгованості, вимоги до розкриття інформації, консолідує інформацію щодо власників компаній та інше.

Ольга Лобайчук на конференції Про стан дотримання учасниками фінансового ринку вимог законодавства та про захист прав споживачів, типові порушення, виявлені за результатами нагляду, й результати перевірки виконання учасниками ринку оновлених вимог Постанов Правління НБУ № 100 та № 113 розповідала начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного Банку Українина конференції FinYear , яка пройшла 16 лютого в Києві.

«Регулювання було спочатку для банків, потім для фінансових компаній. Але, на жаль, на ринку фінансових компаній ми побачили те, що не бачили раніше від інших надавачів фінансових послуг. Тому вимоги були посилені», — зазначила вона.

— Щодо комунікації з регулятором

«Договори — це ключовий документ для вас і для споживачів. Для того щоб урівняти права і обов’язки сторін при користуванні послуг, які ви надаєте. Я вдячна тим компаніям, які відразу, отримавши наш запит із зауваженнями (про те, що не так на сайтах чи в договорах), вносять зміни.

Особливо я вдячна тим компаніям, які спочатку до нас звертаються і радяться, а потім це реалізують на сайтах і в договорах. Найважче з фінансовими компаніями, які найменш проактивні в цій частині. Тому почнімо впровадження з питань кредитування з комунікації з нами (НБУ. — Ред.)".

— Щодо відповідального кредитування

«НБУ пояснював кожен свій крок як регулятор — чому ми вперше вийшли з обмеженням ціни і вартості на ринку кредитування. Цей крок був дуже обдуманим. Ця дія необхідна для того, щоб побудувати ринок споживчого кредитування, якому довіряють фізичні особи, активно користуються. І при цьому сегмент ринку зростає об'єктивно та правильно, з мінімальним рівнем NPL (частка непрацюючих кредитів в Україні становила 38% на початок 2023 року. — Ред.) та з максимальним рівнем задоволеності клієнтів.

Вже 21 серпня 2024 року буде зафіксована денна процентна ставка за споживчим кредитом 1%. Проте, ми бачимо, що деякі компанії вже пішли не в той бік: не потрібно придумувати якихось юридичних конструкцій в договорах. Відповідальність споживача має бути за прострочення, а права і обов’язки сторін врегульовано.

«Обмеження ставок буде в ті дати, що зафіксовані законом. Тому подумаймо, як побудувати процеси таким чином, щоб вимоги НБУ були реалізовані й ви все ще були дохідним прибутковим бізнесом», — сказала Лобайчук.

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