Гетманцев розповів, що подорожчало найбільше в 2024 та що цьому сприяло — Finance.ua

Гетманцев розповів, що подорожчало найбільше в 2024 та що цьому сприяло Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Гетманцев розповів, що подорожчало найбільше в 2024 та що цьому сприяло

У 2024 році найбільше подорожчали овочі борщового набору, подешевшали — свинина і сало. Про це повідомляв Держстат.

За кошиком із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, у 2024 році найбільшими темпами подорожчали: капуста (+204%, тут і далі до грудня 2023 року), морква (+150%), картопля (+96,6%), яблука (+71,9%).

Водночас, у 2024 році були товари, які і подешевшали: свиніна (-4,6%), пшоно (-4,4%), сало (-4,2%), горілка (-1,6%). Дизельне пальне (-0,8%), цукор (-0,4%).

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про фактори впливу на інфляцію у 2024 році.

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З його слів, щодо сільськогосподарських культур — то тут багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими 2024 року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та ін. чинників, які за рік грали в цілому в «мінус».

Щодо м’яса, за даними профільних асоціацій, за зростання вартості кормів, виробники свинини і сала були змушені дещо знизити ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію.

Як він зазначив, фундаментальними проінфляційними чинниками, що вплинули на переважну частину споживчих товарів і послуг, залишилися зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від ослаблення курсу гривні.

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Висновки

«Усе це разом призвело в 2024 році до прискорення інфляції в цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а також за окремими позиціями, зокрема, борщового набору до галопу зростання ціни, — резюмував він. — Подивімося, як відреагують виробники на такі цінові тенденції і як змінять цього року пропозиції на товари, за якими зафіксовані цінові максимуми і мінімуми. В цілому, за оцінками НБУ, розраховуємо на уповільнення інфляції, починаючи з другої половини цього року», — написав Гетманцев.

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Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні продовжує зростати та перевищила показники довоєнного періоду як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У третьому кварталі 2024 року середня зарплата зросла на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 21 946 гривень. Це на 56,6% більше, ніж у 2021 році, коли середня зарплата становила 14 014 гривень.

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