Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату

Реальний ВВП України в третьому кварталі 2024 року зріс на 2% порівняно з третім кварталом 2023 року.

Порівняно з другим кварталом 2024 року, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП збільшився на 0,2%, свідчать попередні дані Держслужби статистики.

У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5%, у другому — на 3,7%.

Раніше повідомлялося, що НБУ наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік — з 4,1% до 4,3%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки очікує зростання ВВП України 2024 року на 3,9% за інфляції 9,5%.

За даними Держстату, у 2023 році ВВП України зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року.

Також повідомлялося, що МВФ оновив сценарії розвитку економіки України. Він передбачає зростання ВВП за підсумками 2024 року на 4% і падіння української економіки у 2025-му на 2,5%.

На думку аналітиків Інвестиційної групи ICU, зростання ВВП у 2024 році, що завершується, становитиме 4% і знизиться до 3,4% у 2025-му.

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