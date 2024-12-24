Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату — Finance.ua
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Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату

Казна та Політика
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Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату
Зростання економіки України сповільнилося — оцінка Держстату
Реальний ВВП України в третьому кварталі 2024 року зріс на 2% порівняно з третім кварталом 2023 року.
Порівняно з другим кварталом 2024 року, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП збільшився на 0,2%, свідчать попередні дані Держслужби статистики.
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У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5%, у другому — на 3,7%.
Раніше повідомлялося, що НБУ наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік — з 4,1% до 4,3%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.
Мінекономіки очікує зростання ВВП України 2024 року на 3,9% за інфляції 9,5%.
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За даними Держстату, у 2023 році ВВП України зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року.
Також повідомлялося, що МВФ оновив сценарії розвитку економіки України. Він передбачає зростання ВВП за підсумками 2024 року на 4% і падіння української економіки у 2025-му на 2,5%.
На думку аналітиків Інвестиційної групи ICU, зростання ВВП у 2024 році, що завершується, становитиме 4% і знизиться до 3,4% у 2025-му.
За матеріалами:
НВ
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