Херсонцям виплатять недоотриману в окупації субсидію — Finance.ua

Херсонцям виплатять недоотриману в окупації субсидію Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Херсонцям виплатять недоотриману в окупації субсидію

Мешканці деокупованої Херсонщини мають право на отримання житлових пільг та субсидій, які не отримали через окупацію. Про це розповіли у пресслужбі Мінреінтеграції.

Як отримати кошти

Зверніться до найближчого відділення Ощадбанку й відкрийте картковий рахунок для соціальних виплат. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо людина не має можливості самостійно звернутися до фінустанови, це може зробити довірена особа за нотаріально завіреним дорученням. Візьміть у банку довідку з реквізитами для зарахування коштів.

Її разом з копіями паспорта й ІПН принесіть до управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем свого проживання. Там напишіть заяву з проханням виплатити недоотримані кошти. А також зазначте, що в подальшому хочете їх отримувати на рахунок Ощадбанку.

Після підтвердження заборгованості на обласному та центральному рівнях гроші надійдуть на вашу картку. І надалі автоматично надходитимуть щомісяця.

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Отримати консультації з питань соціального захисту херсонці можуть в управліннях соцзахисту населення по районах:

Дніпровський: вул. Перекопська, 166, каб. 103, (099) 253-54-91;

Суворовський: вул. Маяковського, 8, каб. 15, (066) 447-92-36;

Корабельний: вул. Суворова, 29, каб. 103, (050) 875-11-41.

Усі УСЗН приймають громадян у робочі дні з 08:30 до 16:00.

Довідка Finance.ua:

для всіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості;

субсидія на оплату житлово-комунальних послуг є безповоротною державною допомогою. Проте є два випадки, коли отриману надміру субсидію потрібно повернути.



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