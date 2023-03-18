У який термін українці мають погасити борги за комуналку для отримання субсидії: озвучено місяць — Finance.ua

У який термін українці мають погасити борги за комуналку для отримання субсидії: озвучено місяць
Для всіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
«Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень)», — сказано в повідомленні.
Для призначення субсидії на неопалювальний сезон потрібно:
- погасити заборгованість;
- укласти договір з надавачами житлово-комунальних послуг про реструктуризацію боргу;
- надати документальне підтвердження оскарження заборгованості в судовому порядку.
«Тому звертаємо увагу отримувачів житлової субсидії на необхідність здійснення розрахунків з надавачами житлово-комунальних послуг до травня», — наголошують у міністерстві.
Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадують про те, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом.
«Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації», — пояснюють у Мінсоцполітики.
Водночас, залишилася можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, а також через Портал Дія.
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