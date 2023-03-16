Українцям з початку року призначили майже 200 тисяч субсидій та пільг — Finance.ua

Українцям з початку року призначили майже 200 тисяч субсидій та пільг Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Українцям з початку року призначили майже 200 тисяч субсидій та пільг

Пенсійний фонд України опрацював майже 200 тис. заяв на призначення житлових субсидій та пільг, а також понад 300 тис. заяв щодо перерахунку вже призначених пільг.

Про це повідомила Олена Охріменко, директор департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України.

«До 30 січня Фонд приймав документи від органів соціального захисту, які своєчасно не були опрацьовані. Тобто йдеться про ті документи, по яких не було прийнято рішення щодо призначення субсидій та пільг. Також до нас надходили документи від людей, від ЦНАПів, органів місцевого самоврядування. Загалом ми прийняли понад 200 тис. комплектів документів на призначення пільг та субсидій. На сьогодні майже всі вони опрацьовані», — зазначила Охріменко.

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Також вона додала, що починаючи з 1 грудня до органів ПФУ надійшли понад 300 тис. заяв від людей, які мали право на перерахунок вже призначених субсидій та пільг.

За інформацією представниці ПФУ, на опрацювання документів Фонд має 10 днів після того, як отримає інформацію від постачальника послуг щодо тарифів та дані про доходи домогосподарства, яке звернулося із заявою щодо призначення субсидії.

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«Як тільки ми отримуємо таку інформацію, у нас є 10 днів на її опрацювання. Але ми стараємося не зволікати, а беремо в роботу одразу після надходження. Адже розуміємо, яка увага прикута до нас у зв’язку із покладанням нових обов’язків на Пенсійний фонд», — наголосила Охріменко.

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Укрінформ За матеріалами:

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