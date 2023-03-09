Коли та в яких розмірах повертається надміру виплачена житлова субсидія — Finance.ua

Коли та в яких розмірах повертається надміру виплачена житлова субсидія Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Коли та в яких розмірах повертається надміру виплачена житлова субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг є безповоротною державною допомогою. Проте є два випадки, в яких отриману надміру субсидію потрібно повернути.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою споживачам, які самотужки не можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», — сказано в повідомленні.

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При цьому людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.

Коли надміру виплачена субсидія повертається державі:

у разі, якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

якщо людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Який розмір виплати потрібно повернути

Отримана надміру кошти можуть утримати із субсидії, призначеної на наступний період. Але при цьому виплати не можуть зменшити більш як на 20 %.

Довідка Finance.ua:

при призначенні житлової субсидії враховуються доходи всіх членів сім’ї домогосподарства, включаючи тих, хто проживає окремо від родини;

обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють його в розрахунку на одну людину;

у січні пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта».

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