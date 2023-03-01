Що робити в разі допущення помилки в декларації для призначення субсидії — Finance.ua

Що робити в разі допущення помилки в декларації для призначення субсидії Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Для призначення житлової субсидії громадянин крім заяви та документів, що посвідчують особу, обов’язково подає декларацію.

Про це пише Пенсійний Фонд.

У разі виявлення помилки в декларації уповноважений орган має сповістити заявника про помилку. При цьому відповідно до пункту 61 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, уповноважений орган самостійно обирає форму такого повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал Дія).

Для виправлення помилки людина може подати нову декларацію (якщо дані потребують зміни чи уточнення) або доповнити попередню (якщо при заповненні документа обов’язкове поле було пропущене).

Подавати виправлену декларацію людина може в будь-який зручний для неї спосіб.

Помилку можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів. Водночас 30-денний термін для виправлення помилки може бути продовжено на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має бути підтверджено документально (пункт 47 Положення про порядок призначення житлових субсидій).

Якщо протягом визначеного строку помилки у декларації (чи заяві) виправлено не було, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено.

Про це заявника повідомляють протягом трьох календарних днів з дня прийняття такого рішення. При цьому заявник про прийняте рішення інформується з врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, або Портал Дія.

У період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.