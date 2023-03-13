Невчасне надання показників лічильника: як через це можна втратити субсидію — Finance.ua

Невчасне надання показників лічильника: як через це можна втратити субсидію Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Невчасне надання показників лічильника: як через це можна втратити субсидію

Багато українців скаржаться на завищені суми у платіжках за газ. Якщо оплачувати реальне споживання, то утворюється віртуальний борг, через який можуть позбавити субсидії в новому сезоні.

У «Нафтогазі» пояснили, що найпоширеніша причина некоректних сум у квитанціях за спожитий газ — невчасно чи неправильно передані показання лічильника.

Справа в тому, що обсяг спожитого палива вважають оператори газорозподільних мереж (міськ- або облгази). Саме ці компанії встановлюють та обслуговують лічильники та газові труби для вашого будинку. І саме ним ми платимо за доставку (розподіл газу).

«Міськ- або облгазам ми передаємо свідчення лічильників. Тільки потім ці дані потрапляють на спеціальну платформу, з якою вже газопостачальна компанія (більшість споживачів в Україні — „Нафтогаз“) отримує дані для формування фінального рахунку за газ споживачеві», — кажуть у компанії.

Саме тому українців закликають передавати показання щомісяця з 1 по 5 число. Інакше актуальні дані лічильників не встигають обробити.

Якщо ви передасте показання пізніше або не зробите цього зовсім, оператори газорозподільних мереж самостійно вважають спожитий вами обсяг на основі «планового місячного обсягу споживання». А він може бути істотно вищим за реальний.

Саме тому фінальні суми у квитанціях за газ можуть вас неприємно здивувати.

Чи можна виправити суми у платіжках?

Виправити завищені цифри у платіжках можна.

Якщо ви з’ясували, що цифри справді завищені і причина у несвоєчасно або некоректно переданих показаннях лічильника, слід актуалізувати ці дані. Для цього передайте правильні показання з 1 по 5 число наступного місяця.

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У разі, якщо їх з різних причин не ухвалять, доведеться звернутися до облгазу із заявою. Його можна подати онлайн.

Однак будьте готові, що облгаз може додатково попросити:

зафіксувати показання лічильника за допомогою камери — фото має бути чітким та якісним;

щоб підтвердити актуальну дату, поруч із лічильником сфотографувати чек із магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, робити це не потрібно;

отримане фото надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу.

У темі листа слід вказати «Для коригування показань» та прикріпити фото лічильника та номер особового рахунку.

Перерахунок показань газового лічильника за зверненням споживача займає до 10 діб з дня подання заяви.

Як перевірити стан рахунку без паперової платіжки?

Якщо ви бажаєте переконатися у наявності або відсутності боргу, не обов’язково чекати на отримання паперової платіжки. Стан вашого рахунку можна легко та швидко перевірити у будь-який день місяця.

Для цього потрібно просто зайти в особистий кабінет my.gas.ua або скористатися GASUA в Viber або Telegram, або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger, та сформувати довідку про стан рахунку. Зробити це можна у розділі Інтернет-послуги (опція Документи).

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