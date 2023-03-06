Чому у великих містах тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах — пояснення експертів — Finance.ua

Чому у великих містах тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах — пояснення експертів Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Чому у великих містах тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах — пояснення експертів

Тариф на розподіл газу залежить від кількості споживачів у регіоні, розміру витрат для забезпечення функціонування мережі та специфіки споживання.

Про це кажуть експерти порталу «ГазПравда».

«Що більше споживачів на ділянці обслуговування конкретного облгазу, то більше газу використовують ці споживачі, і то меншим буде тариф», — сказано в повідомленні.

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Також варто зважати на співвідношення протяжності мереж та кількості споживачів газу. Тому у великих містах тариф менший, аніж у не густонаселених областях, де газопроводи тягнуться сотні кілометрів до відносно невеликих сіл.

З чого складається тариф на доставку газу?

У структурі тарифу повна собівартість, матеріальні витрати облгазу, витрати на заміну лічильників, плановий прибуток тощо.

Планова річна замовлена потужність — важливий показник, який формується на основі даних про споживання газу, що передали самі споживачі за попередні газовий рік. Виходячи з цього, облгази автоматично замовляють річну потужність з доставки газу для своїх споживачів на рівні їхніх реальних потреб. Тобто, оплачуючи доставку газу, кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю.

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«Отже, ми платимо не за „минулий рік“, а за послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання об’ємів природного газу, що відповідають потребам домогосподарства», — кажуть експерти.

Хто затверджує тарифи для облгазів?

Тариф на розподіл (доставку) газу раз на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Чи може споживач впливати на тариф?

Так, Комісія відводить час для формулювання і направлення пропозицій, а також — відкриті обговорення. На цих етапах будь-який споживач або об’єднання споживачів можуть висловлювати свою думку. Пропозиції і зауваження приймаються як від юридичних, так і від фізичних осіб.

Якщо споживач підозрює, що облгаз не виконує свої зобов’язання відповідно до прийнятої структури тарифів (наприклад, відмовляється замінювати лічильник), то такий споживач може звернутися зі скаргою до НКРЕКП. Після цього комісія має певним чином відреагувати: провести комунікацію з облгазом, призначити перевірку компанії, накласти на неї штраф або навіть позбавити ліцензії.

Нагадаємо, у порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили . Тож у першому місяці весни вартість «блакитного палива» для побутових споживачів так само коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Річні тарифні плани досі пропонують 9 постачальників.

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