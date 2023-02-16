Субсидія для внутрішніх переселенців: які документи потрібні для оформлення — Finance.ua

Субсидія для внутрішніх переселенців: які документи потрібні для оформлення Сьогодні 08:00

Виплати будуть розраховувати за фактичним місцем проживання громадянина, який звертатиметься по субсидію.

Особи, які через війну вимушено покинули рідні міста і села, ставши внутрішніми переселенцями, можуть розраховувати на різні типи допомог від держави. Стосується це і субсидії, котру можна оформити за фактичним місцем проживання.

Важливо, що у таких випадках сам заявник має зазначити склад домогосподарства, навіть не надаючи власне договір про винаймання чи оренду житла.

Що ВПО знадобиться із документів при зверненні по субсидію, розповіли на Урядовому порталі

Слід додати, що розмір субсидії, як і завжди, буде вираховуватися із рівня доходів родини та вартості ЖКП, які вона використовує.

Щоб оформити субсидію, внутрішнім переселенцям слід підготувати:

заяву про призначення субсидії (згідно зі встановленою формою);

декларацію про доходи та витрати;

паспорт, а також ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідку про наявність статусу ВПО;

дані про людей, як проживають на території допомогосподарства.

Пакет документів можна подати уповноваженому чиновнику із виконавчих органів сільської, селищної чи міської ради ОТГ, в ЦНАП або сервісний центр ПФУ. Крім цього, можна скористатися варіантом подати заяву онлайн. Ми детально розповідали про один із таких способів — через веб-портал «Дія», що заощадить чимало часу.

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