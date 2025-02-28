Газопостачальні компанії оприлюдили ціни на газ у березні (інфографіка) — Finance.ua
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Газопостачальні компанії оприлюдили ціни на газ у березні (інфографіка)

Казна та Політика
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Газопостачальні компанії оприлюдили ціни на газ у березні (інфографіка)
Газопостачальні компанії оприлюдили ціни на газ у березні (інфографіка)
З настанням весни природний газ для населення не подорожчає. Про це нагадує Газправда.
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Клієнти Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» (обслуговує 98%, або понад 12 млн домогосподарств) в рамках річної фіксованої ціни, як і раніше, за кубометр газу платитимуть 7,96 грн.
Газопостачальні компанії оприлюдили ціни на газ у березні (інфографіка)
Річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. А от місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій. І в березні вони зростуть.
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За даними огляду ГазПравди, на ринку газу для населення, як і в попередні місяці, присутні 9 постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну — змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.
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Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн.
Місячна ж (ринкова) ціна коливається від 8,46 до 23 грн за кубометр.
Утім, ще раз нагадаємо, що для понад 98% побутових споживачів газу щонайменше до кінця квітня 2025 року діє річна ціна від Нафтогазу — 7,96 грн за кубометр.
Треба гроші — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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