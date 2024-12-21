Google DeepMind створила GenCast — ШІ-модель для точнішого прогнозу погоди Сьогодні 05:29 — Технології&Авто

Google DeepMind створила GenCast — ШІ-модель для точнішого прогнозу погоди

Дослідницька лабораторія штучного інтелекту Google DeepMind представила GenCast: модель прогнозу погоди на основі штучного інтелекту, яка забезпечує швидші та точніші прогнози погоди, ніж найкращі традиційні системи прогнозування.

Про це повідомляє Smithsonian magazine.

Що таке GenCast

Дослідник DeepMind і співавтор дослідження Ілан Прайс пояснив, що GenCast — це модель погоди на основі машинного навчання, яка навчається безпосередньо з історичних даних про погоду.

Читайте також Google додала панель закладок у Chrome на Android

Вона відрізняється від традиційних моделей, які роблять прогнози, розв’язуючи фізичні рівняння.

Одним з обмежень цих традиційних моделей є те, що рівняння, які вони вирішують, є лише наближеннями динаміки атмосфери.

GenCast не обмежується вивченням динаміки/шаблонів, які точно відомі та можуть бути записані в рівнянні.

Як розробляли GenCast

Дослідницька група навчила GenCast на історичних даних про погоду з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), які охоплювали період з 1979 по 2018 рік.

Читайте також Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії

Вони включали вимірювання температури, швидкості вітру та атмосферного тиску на різних висотах.

Потім вони перевірили 15-денний прогноз моделі на 1320 погодних подіях з 2019 року та порівняли його з прогнозами ECMWF, світового лідера в прогнозуванні атмосферних явищ.

GenCast передбачав як повсякденну погоду, так і екстремальні події точніше, ніж модель ECMWF, перевершуючи її в колосальних 97,2 відсотка випадків.

Читайте також Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини

GenCast генерує 50 або більше прогнозів, які надають ряд сценаріїв погоди. Цей метод дозволяє програмі виражати невизначеність у прогнозі.

Якщо більшість прогнозів показує, що циклон вдарить по тій самій території, невизначеність низька. Але якщо вони передбачають різні місця, невизначеність є вищою. GenCast знаходить правильний баланс, уникаючи як перебільшення, так і заниження своєї впевненості у прогнозах.

GenCast може створити свій 15-денний прогноз за вісім хвилин на одному Google Cloud TPU v5, комп’ютерному чипі, створеному спеціально для роботи зі штучним інтелектом.

Читайте також Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року

Для традиційних комплексних прогнозів потрібні години, щоб зробити їх за допомогою суперкомп’ютерів.

Швидкі та точні прогнози атмосфери, особливо у випадку екстремальних погодних умов, необхідні для порятунку життів, інфраструктури та економіки.

Більш точні атмосферні прогнози також можуть вплинути на інфраструктуру зеленої енергетики, наприклад, допомагаючи передбачити, скільки електроенергії може бути вироблено вітровими електростанціями.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.