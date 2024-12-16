Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії

Світ
11
Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії
Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії
Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року Google Play на невизначений термін припинить здійснювати платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки розташовані в росії.
Про це йдеться в листах, які отримали розробники.
Починаючи з цієї дати користувачі не зможуть купувати в застосунках цих розробників. Дохід від продажу по всьому світу (тобто поза росією) не нараховуватиметься.
Читайте також
«Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснювати покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі», — йдеться в листах Google.
Останні виплати корпорація має намір провести 15 січня.
Нагадаємо, ще у квітні 2022 року компанія Google перекрила заробіток російським пропагандистам, які наживаються на війні в Україні. Сервіс контекстної реклами Google AdSense призупинив монетизацію контенту, який виправдовує, заперечує та/або використовує відомості про війну з метою вигоди.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.