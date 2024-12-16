Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії — Finance.ua

Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії 16.12.2024, 00:46 — Світ

Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з росії

Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року Google Play на невизначений термін припинить здійснювати платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки розташовані в росії.

Про це йдеться в листах, які отримали розробники.

Починаючи з цієї дати користувачі не зможуть купувати в застосунках цих розробників. Дохід від продажу по всьому світу (тобто поза росією) не нараховуватиметься.

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«Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснювати покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі», — йдеться в листах Google.

Останні виплати корпорація має намір провести 15 січня.

Нагадаємо, ще у квітні 2022 року компанія Google перекрила заробіток російським пропагандистам, які наживаються на війні в Україні. Сервіс контекстної реклами Google AdSense призупинив монетизацію контенту, який виправдовує, заперечує та/або використовує відомості про війну з метою вигоди.

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