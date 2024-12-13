Кіпр посилив візові вимоги для росіян — Finance.ua

Кіпр посилив візові вимоги для росіян Сьогодні 05:35 — Світ

Кіпр посилив візові вимоги для росіян

Громадянам росії стало складніше отримати візу на Кіпр через посилення вимог, запроваджених владою республіки.

Про це свідчить документ, який консульство Кіпру розіслало російським туроператорам.

Основні зміни

Збільшення терміну розгляду заявок: відтепер документи на отримання візи мають бути подані не менше ніж за 15 днів до запланованої подорожі. Раніше цей термін становив лише 3−4 дні, і за такий час можна було отримати візу.

Нові вимоги до документів:

виписка з Соціального фонду росії за десять років;

виписки з банківських рахунків з детальними операціями за три місяці;

дані про заробітну плату за шість місяців (раніше вимагали лише за один місяць).

Повна копія паспорта: тепер для оформлення візи необхідно надати копії всіх сторінок російського паспорта з позначками. Раніше було достатньо лише титульної сторінки та сторінки з пропискою.

Усі ці зміни суттєво ускладнюють процес подання заявки для російських громадян і збільшують час, необхідний для отримання дозволу на в’їзд.

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