Google додала панель закладок у Chrome на Android — Finance.ua

Google додала панель закладок у Chrome на Android Сьогодні 02:05 — Фондовий ринок

Google Chrome нарешті отримує панель закладок, яку завжди буде видно на пристроях Android. Наразі вона тестується як експериментальна функція.

Що варто знати

У новому коміті в репозиторії коду Chromium (відкрита частина Chrome) додано початкову підтримку панелі закладок у Chrome для Android. Незважаючи на те, що настільні версії Chrome мають панель закладок з перших публічних релізів, вона ніколи не була портована на мобільні версії, навіть на планшети, у яких достатньо місця на екрані.

Функціональність тестується за допомогою прихованого прапора #android-bookmark-bar. Наразі це просто порожня панель, але в повідомленні коміту зазначено: «У наступних фазах реалізації панель закладок буде заповнена/відшліфована, а також додано стандартні можливості панелі закладок». Схоже, що поки вона працює тільки на планшетах та інших пристроях із великим екраном — в описі прапора згадується, що «обмеження за форм-факторами пристроїв також застосовуються», тож це обмеження, імовірно, залишиться чинним.

Відсутність панелі закладок є однією з основних відмінностей між Chrome на планшетах Android і настільним Chrome, окрім відсутності підтримки розширень браузера та деяких веб-API, яких бракує. Браузери третіх сторін, такі як Vivaldi, вже мають необов’язкову панель закладок на пристроях Android, а Safari на iPad пропонує панель обраного вже багато років. Google наздоганяє конкурентів у цьому питанні, але краще пізно, ніж ніколи. Не всі використовують закладки, але доступ одним клацанням до певних сторінок може істотно підвищити продуктивність, тому здорово бачити, що це нарешті приходить у Chrome на Android.

Поки що незрозуміло, які варіанти видимості підтримуватимуться, оскільки основний дизайн-документ для цієї функції приховано від громадського доступу, і коментарі в коді не пояснюють усього. У цій ранній реалізації панель завжди видно під адресним рядком, що імітує налаштування «завжди на екрані» в настільній версії Chrome. Також поки що незрозуміло, чи буде ця зміна доступна в Chrome на iPad. Існують деякі дизайнерські відмінності між браузерами на Android і iOS (наприклад, адресний рядок може бути переміщений вниз на iOS), але це здається чимось, що обидві платформи повинні мати.

itechua За матеріалами:

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